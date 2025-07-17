Оплачивать счета в Сбербанк Онлайн теперь можно быстрее

В актуальной версии приложения СберБанк Онлайн для пользователей Android-смартфонов обновился раздел "Платежи". Пользоваться им стало проще и удобнее.

Так, в разделе появились счета на оплату — больше не нужно ждать квитанций или искать реквизиты поставщика вручную. После выставления счёта пользователи смогут мгновенно оплатить услуги ЖКХ, интернет и государственные услуги прямо с мобильного устройства. Выставленные счета можно скрыть или удалить, если счет уже не актуален. А ещё это гарантия того, что ваши деньги дойдут до поставщика услуг: сегодня участились случаи, когда мошенники подделывают

QR- или штрих-коды, бросают квитанции в почтовые ящики, а люди не могут отличить их от настоящих. Счёт, который приходит в СберБанк Онлайн, нельзя подделать — оплачивая услуги таким образом, человек защищен от перевода средств злоумышленникам.

Также по всем ранее оплаченным услугам за коммуналку, мобильную связь, образование и др. больше не придётся вводить реквизиты — они сохранены

в разделе "Недавно платили".

Ещё в "Платежах" есть раздел "Дом", где все начисления автоматически подтягиваются к адресу. В разделе собрана вся информация о недвижимости пользователя (дома и квартиры, машино-места, гаражи, кладовки). Данные наполняются из различных источников, из сервиса Домклик или портала Госуслуг (если предоставлены нужные согласия). Можно отредактировать информацию, добавить новый объект вручную или удалить лишний. "Дом" был перезапущен в октябре 2024 года — теперь в нём представлены различные сервисы для простого и удобного управления недвижимостью, включая оформление страховки, консультации с юристом, заказ дизайн-проекта и многое другое. Самым популярным сервисом по-прежнему остаётся оплата коммунальных

услуг — с момента перезапуска услугой воспользовались уже более 30 млн раз.