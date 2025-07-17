Часть центральных улиц Тюмени на полтора часа оказались обесточенными из-за повреждения кабеля

Сегодня, 17 июля, в 14:45 произошло отключение ячейки 10 кВ в РП-45 с обесточением части потребителей, проживающих по улицам Герцена, Первомайской, Ленина, Дзержинского и Камышинской в Тюмени. Причина – повреждение кабельной линии 10 кВ. Аварийные бригады незамедлительно были направлены для включения потребителей по резервным схемам. В течение 1,5 часов электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в СУЭНКО.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru