Около 10 млн рублей придется выплатить черному лесорубу в Тюменской области

09:40 18 июля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Ялуторовске прокуратура взыскала 9,9 млн рублей с жителя Аромашевского округа за незаконную вырубку деревьев в Ялуторовском лесничестве на продажу.

В июле 2024 года мужчина был осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, однако  причиненный преступлением ущерб окружающей среде в 9,9 млн рублей не возместил. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

После вступления в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.

Теги: Аромашево , прокуратура , суд , чёрный лесоруб
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2025