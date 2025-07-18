Около 10 млн рублей придется выплатить черному лесорубу в Тюменской области

В Ялуторовске прокуратура взыскала 9,9 млн рублей с жителя Аромашевского округа за незаконную вырубку деревьев в Ялуторовском лесничестве на продажу.
В июле 2024 года мужчина был осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, однако причиненный преступлением ущерб окружающей среде в 9,9 млн рублей не возместил. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
После вступления в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.
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