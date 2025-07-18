Около 1,65 млрд бонусов за полгода получили предприниматели от СберБизнес Спасибо

Программа лояльности СберБизнес Спасибо, которая стартовала в апреле 2024 года, набирает обороты. В 2025 году к ней подключились 140 тыс. новых клиентов. Всего ею пользуются 800 тыс. российских бизнесменов — за первые 6 месяцев этого года они накопили 1,65 млрд бонусов (1 бонус = 1 рублю). И уже потратили 1 млрд бонусов на различные товары и услуги от партнёров программы.

В Сбере постоянно совершенствуют программу, добавляя в неё новые опции. Так, теперь предприниматели могут компенсировать до 100% стоимости страховых продуктов СберСтрахования и умных устройств Sber, в том числе умных колонок с GigaChat 2.0, которые поддерживают естественную речь и могут вести осмысленные диалоги.

А до 31 января 2026 года действует специальная акция: все клиенты, у которых ранее не было бизнес-карт, в том числе новые клиенты банка, получают 15% бонусами СберБизнес Спасибо от суммы покупок по бизнес-карте (не более 10 000 бонусов).

Подключить программу можно в интернет-банке СберБизнес (раздел "Все продукты и услуги").

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: