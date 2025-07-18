ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки на Урале на 30%

В июне по сравнению с предыдущим месяцем жители Уральского федерального округа оформили в более 1 тыс. ипотечных кредитов, что на 30% больше, чем в мае. Объем выдач в первом летнем месяце превысил 5 млрд рублей, против 3,4 млрд в мае. Такими данными делится ВТБ.

Всего по итогам 6 месяцев ВТБ выдал жителя Урала более 16,5 млрд рублей. Лидерами по выдачам стали республика Свердловская (5,9 млрд рублей) и Тюменская (4,3 млрд рублей) области. Средний размер ипотечного кредита в УрФО в июне составил – 4,91 млн рублей.

В целом по стране, по предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья. Этот результат на 8% выше итогов мая текущего года, но на 60% ниже, чем в июне 2024 года.

В целом по итогам первого полугодия общий объем выдач ипотеки в России составил примерно 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Драйвером рынка по-прежнему выступает господдержка: ее доля по итогам января-июня, по оценкам ВТБ, составила 78% от общего объема выдач. Среди льготных программ доминирует семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж.

Сам ВТБ в июне провел около 9,5 тысяч ипотечных сделок на 53,6 млрд рублей – это на 38% по числу и на 41% по объему превышает результат мая. Средний размер кредита составил 5,6 млн рублей – на 2% больше, чем месяцем ранее и на 9% – чем в прошлогоднем июне. Всего за первое полугодие россияне получили в ВТБ около 37 тысяч жилищных кредитов более чем на 198 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились.