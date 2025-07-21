Моор: Тюменская область достигла высоких показателей по цифровизации

Итоги 2024 года свидетельствуют о том, что Тюменская область демонстрирует высокие результаты по цифровизации, заявил губернатор Александр Моор.

"Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей региона – 92,8%. Это выше планового значения (85,9 %), один из лучших показателей в стране. Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном – здоровье, развитии и заботе о близких", - отметил Моор в своем телеграм-канале.

Высокие результаты в цифровизации региона губернатор проиллюстрировал следующими примерами:

Все массовые социально значимые услуги доступны жителям в электронной форме. Две трети обращений поступают через портал госуслуг. Всё больше тюменцев выбирают цифровые сервисы – по итогам года их доля выросла до 80 %.

Все государственные медицинские организации области перешли на работу с электронными медкартами. Дистанционная запись к врачам стала повседневной практикой. Более 830 тысяч человек пользуются сервисом "Моё здоровье" на портале госуслуг – вдвое больше, чем два года назад.

Цифровизация активно развивается и в образовании. 100 % государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi.