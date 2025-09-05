Глава Тюмени провел встречу с жителям Центрального административного окруна

Встреча с жителями Тюмени в стенах школы № 15 с руководством администрации города и управы ЦАО состоялась 4 сентября, темой для диалога стало развитие территории, сообщил глава Максим Афанасьев.

"В начале встречи специалисты администрации и управы ЦАО, директора департаментов и представители федеральных структур провели индивидуальные приёмы, где каждый житель смог задать личный вопрос и получить исчерпывающий ответ. Такое персональное общение позволило разобраться в индивидуальных нуждах и запросах горожан. Далее в большом зале мы обсудили общие вопросы развития территории района, реализацию значимого для города проекта "Тюмень для Победы" и то, какую помощь может оказать каждый житель в его осуществлении. С депутатом Тюменской областной думы Юрием Александровичем Баранчуком мы подчеркнули важность участия каждого тюменца в жизни города, значимость сопричастности к делам и поддержке наших военных, ведь только совместными усилиями можно добиться значительных положительных изменений", - сообщил Афанасьев.

Глава города отметил, что жители района проявляют высокую активность и интерес к происходящим изменениям. Они задали множество вопросов по различным актуальным темам: благоустройству придомовых территорий, организации дорожного движения, строительству развязок, особенностям функционирования городского пляжа и территории парка Гагарина. Рассказали, что внимательно следят за реализацией проектов, в которые внесли свои предложения на стадии их разработки и обсуждения, и интересуются конкретными сроками их завершения.

"Мы всегда открыты к диалогу, готовы выслушать каждого жителя и компетентно ответить на все вопросы, чтобы совместными усилиями сделать наш город ещё лучше и комфортнее для жизни. Одно из предложений участницы встречи – провести обязательно встречу на МЫСу. Обязательно это сделаем! Спасибо тюменцам за тёплую и продуктивную встречу! Желаю вам хорошего настроения, инициативности, крепкого здоровья и благополучия. Обязательно следите за новостями и активно участвуйте в жизни Тюмени!" - написал Афанасьев в своем тг-канале.