Совещание по уборочной кампании в УрФО провели в Тюмени

В Тюмени 18 августа под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея прошло совещание по организации и проведению уборочных работ в УрФО, участие в нем приняли руководители региональных органов управления АПК и отраслевых организаций

На совещании обсуждались ход уборочной кампании и наличие у аграриев необходимых материально-технических ресурсов. В минсельхозе сделали акцент на необходимости собрать урожай с минимальными потерями.