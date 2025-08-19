Совещание по уборочной кампании в УрФО провели в Тюмени

В Тюмени 18 августа под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея прошло совещание по организации и проведению уборочных работ в УрФО, участие в нем приняли руководители региональных органов управления АПК и отраслевых организаций
На совещании обсуждались ход уборочной кампании и наличие у аграриев необходимых материально-технических ресурсов. В минсельхозе сделали акцент на необходимости собрать урожай с минимальными потерями.
