При аренде недвижимости впервые использовали цифровой рубль

В России провели первую операцию с использованием цифрового рубля при аренде недвижимости. Пользователь забронировал квартиру в жилом комплексе группы ПИК в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте.
Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через мобильный банк. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в приложении ВТБ.
Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ:
Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов.
