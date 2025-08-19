При аренде недвижимости впервые использовали цифровой рубль

В России провели первую операцию с использованием цифрового рубля при аренде недвижимости. Пользователь забронировал квартиру в жилом комплексе группы ПИК в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте.

Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через мобильный банк. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в приложении ВТБ.

Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ: