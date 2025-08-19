Тюменская область выделила деньги на покупку спортодежды для 18,5 тысяч школьников

Выплата на школьную и спортивную форму в Тюменской области предоставлена на 18,5 тысяч детей, ее могут получить многодетные семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума раз в год на каждого школьника, размер выплаты в 2025 году – 17 201 рубль.
С начала 2025 года выплаты на общую сумму свыше 316 миллионов рублей в регионе получили более 8 тысяч многодетных семей.
Подать заявление на выплаты можно в течение всего календарного года, на первоклассников после их зачисления в школу. Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. Выплата предоставляется в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения.
Заявления принимают через портал "Госуслуги", МФЦ, комплексный центр соцобслуживания по месту жительства. Подробности по тел. 8-800-100-00-01.
Выплата предусмотрена региональным проектом "Многодетная семья" нацпроекта "Семья".
