Сбер делится с родителями полезными советами перед началом учебного года

Скоро 1 сентября — время не только для новых тетрадок, но и для полезных привычек. Заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова делится рекомендациями, которые помогут родителям встретить учебный год без лишних переживаний.

Изучите с ребенком маршрут до школы и обратно. Перед первым днем занятий важно изучить путь ребенка до школы и обратно домой. Проанализируйте возможные маршруты, обратите внимание на опасные участки (например, нерегулируемые переходы). Объясните ребенку правила безопасного поведения на дороге и предложите заранее пройтись по маршруту вместе.

Откройте детскую банковскую карту и установите лимит. Детская СберКарта — отличный способ научить ребенка обращаться с деньгами. Вы можете установить лимит трат, следить за операциями и даже подключить СберKids — приложение, где удобно копить и учиться финансовой грамотности. Также с помощью приложения ребенок сможет рассчитаться с помощью QR-кода, если забыл карту дома. Стоимость карты равна нулю, а кешбек — до 10%. А скоро появятся и первые в России детские платёжные браслеты от Сбера для клиентов 6-13 лет. Они надёжно крепятся на запястье с помощью регулируемой застёжки. С таким браслетом можно ходить в школу, и родители смогут быть спокойны за сохранность денежных средств ребёнка. В продажу браслеты поступят осенью — Сбер проинформирует об этом своих клиентов дополнительно.

Расскажите, что Сбер — это островок безопасности. Объясните ребенку, что если он потеряется или окажется в сложной ситуации, можно зайти в любое отделение Сбера. Сотрудники банка окажут необходимую поддержку и помогут связаться с родителями. А чтобы ваш ребенок не потерялся, вместе изучите простые правила безопасности на улице. На сайте Сбера есть памятки от "ЛизаАлерт" — они научат, как вести себя в городе, чтобы не потеряться.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: