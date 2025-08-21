Туман стал причиной задержки рейсов в тюменском аэропорту

Плотный туман стал причиной сбоев в работе тюменского аэропорта "Рощино". Из-за сложных погодных условий задержаны прилеты и вылеты самолетов, несколько рейсов были вынуждены совершить посадку в других городах.

Рейс авиакомпании "Победа" DP 449 из Москвы опоздал на два часа. Рейсы "Аэрофлота" из Сочи(SU 2976) и Москвы(SU 1568), а также самолеты "Азимута" из Минеральных Вод(A4 6033) и Smartavia из Санкт-Петербурга(5N 577) были перенаправлены в Челябинск. Еще два рейса "Победы" из Санкт-Петербурга и Москвы ожидали улучшения видимости в Екатеринбурге. Там же находится рейс UTair UT 876 из Еревана, который планируется принять в Тюмени в 11:39.

В связи с задержкой прибытия самолетов был нарушен и вылет из Тюмени. Задержались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и в ряд северных городов.

В настоящее время расписание нормализуется, следите за онлайн-табло.