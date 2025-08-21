Беременным студенткам-очницам увеличат пособия по беременности и родам

Студентки-очницы с 1 сентября 2025 года смогут получать от Отделения СФР по Тюменской области пособие по беременности и родам, рассчитанное на основе прожиточного минимума трудоспособного населения. В регионе с 1 января 2025 года он составляет 19 329 рублей.

Получить выплату могут очницы, обучающиеся на бюджетной или платной основе в вузах, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях.

Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска по беременности и родам:

➖ при обычной беременности (140 дней) — 90 202 рубля;

➖ при осложненных родах (156 дней) — 100 510,8 рублей;

➖ при многоплодной беременности (194 дня) — 124 994,2 рубля.

Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг; лично в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или МФЦ.

Для оформления выплаты очно нужны справка из медорганизации о периоде нетрудоспособности, справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам. Уточнить информацию можно по тел. 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).