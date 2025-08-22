ВТБ запустил в мессенджере MAX переводы через СБП

Финансовый и технологический функционал в мессенджере MAX расширяется. Теперь там можно переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду.

Сегодня в мессенджере MAX можно совершать операции, как в онлайн-банке: посмотреть свой баланс и историю, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки, подключить банковские продукты, выбрать категории кешбэка, настроить уведомления и т.д. Для проведения операции клиенту банка нужно авторизоваться в MAX, используя код доступа, как при входе в банковское приложение. Затем пользователь может выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее в защищенной зоне непосредственно в мессенджере.

"Одним из приоритетов НСПК является расширение возможностей платёжных инструментов и их интеграция с новыми площадками и платформами. ВТБ стал одним из первых, чьи клиенты уже сегодня могут переводить деньги через СБП в отечественном мессенджере Max — как прямо в открытом чате, так и через встроенный цифровой банкинг. Такие переводы остаются быстрыми и безопасными" – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя генерального директора, член правления НСПК Максим Крукелис.

"Уже сейчас в мессенджере MAX клиенты могут не только общаться, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения. ВТБ планирует и дальше развивать цифровой банк в MAX как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции: от переводов и платежей до оформления продуктов", — отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

ВТБ стал одним из первых финансовых институтов, запустивших сначала чат-бот, а затем цифровой банк на новой российской платформе MAX. Сервисы банка защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк. Сканер QR-кода для MAX работает на основе российской разработки ИИ-компании Smart Engines. Для пользователей смартфонов на платформе iOS цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.

Справка: MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.