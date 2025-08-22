Тюменская область стала основоположником системы образования в сфере предпринимательства в России

В ТюмГУ уже несколько лет действует базовая кафедра предпринимательства, она стала первой в России, теперь сюда приезжают представители университетов со всей страны, чтобы перенимать опыт, сообщил на Слете успешных предпринимателей основатель форума, директор международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров. По словам гендиректора Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко, Тюменская область – родоначальник системы образования в сфере предпринимательства.

Образование – одна из ключевых тем бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей", участники слета обмениваются опытом и обсуждают возможности получения новых знаний для развития своего бизнеса. Алексей Вовченко рассказал, что идет работа над формированием государственного образовательного стандарта для подготовки специалистов этой отрасли. И тюменская земля как раз-таки выполняет здесь роль основоположника.

Заместитель директора департамента Минобрнауки Александр Ведехин отметил, что предпринимательское образование преподается во многих университетах, но, как правило, оно спрятано за ширму "инновационного менеджмента", "экономики предприятий" и других направлений. И каждый университет по-своему понимает набор знаний и компетенций, которыми должен обладать выпускник. "Необходим единый стандарт, его мы хотим сформировать с участием самих предпринимателей", - подчеркнул представитель Минобрнауки РФ.

Омаров напомнил, что предпринимательство – одна из сложнейших профессий. Только 2% проектов вырастает до малого бизнеса, 0,3% – до среднего. Все остальное остается нано- и микробизнесом. Почему? Потому что не было возможности научиться.

"Мы все занимались самообразованием. И уже сейчас на своем опыте понимаем, каким компетенциям нужно обучать будущих предпринимателей. В ТюмГУ мы открыли первую в России базовую кафедру предпринимательства. В этом году на бакалавре выделено 60 мест, заявок поступило 1380. К нам приезжают представители университетов со всей страны, чтобы перенимать наш опыт", - отметил Омаров.

В 2025 году в ТюмГУ состоялся первый выпуск магистрантов международной школы предпринимательства. Дипломы получили 52 выпускника – все они во время учебы работали над развитием своих бизнес-проектов.