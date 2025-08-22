В июле в Тюмени дешевели бананы, виноград, борщевой набор и яйца

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета АО) в июле снизилась и составила 9,1%. При этом цены по сравнению с июнем незначительно выросли. Основная причина – повышение тарифов на услуги ЖКХ, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

В июле подешевели продукты, в частности овощи "борщевого набора", а также импортные фрукты – бананы, виноград. Это объясняется расширением предложения: на прилавки поступил новый отечественный урожай. Кроме того, укрепление рубля в предыдущие месяцы позволило в июле снизить цены на импортную продукцию. По-прежнему дешевели яйца из-за расширения предложения в целом по стране. В то же время цены на кондитерские и хлебобулочные изделия продолжили расти, поскольку производители и поставщики включали в стоимость увеличившиеся издержки.

Непродовольственные товары подорожали умеренно. При этом из-за ранее произошедшего укрепления рубля снизились цены на компьютеры, телевизоры, бытовую технику, косметику и парфюмерию.

Подорожали жилищно-коммунальные услуги из-за плановой индексации тарифов, а также услуги парикмахерских, фотосалонов, автомастерских. Однако турпутевки в страны Юго-Восточной Азии, Закавказья, ОАЭ, Турцию, а также на Черноморское побережье России стали дешевле из-за повышения курса рубля.

Годовая инфляция в целом по России в июле также снизилась, но пока еще остается существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем.