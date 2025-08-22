Более 400 деревьев высадят в сквере Ершова в Тюмени

Рабочее совещание состоялось на территории строящегося бульвара Петра Ершова, где руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Евгений Триль провел плановую встречу с представителями подрядной организации ООО "СК "РЕАЛИСТ" и субподрядчиками: ИП Докучаев "Живая сталь", "Умный дом", "Наш двор" и "Авантаж".

Работы на объекте продолжаются в соответствии с утвержденным графиком. В ходе встречи обсуждались текущие этапы благоустройства и качество выполняемых работ. Особое внимание было уделено координации взаимодействия между всеми участниками реализации проекта.

Первые результаты благоустройства уже заметны: у арт-объекта "Хвост кита" установлены современные малые архитектурные формы — удобные лежаки для отдыха посетителей. Это лишь начало масштабного процесса по обустройству комфортной городской среды.

Значительным элементом будущего бульвара станет его озеленение. В рамках проекта планируется высадить 422 дерева различных пород, что создаст уникальную зеленую зону для отдыха горожан.

Участники совещания обсудили дальнейшие планы по развитию территории и обеспечению высокого качества выполняемых работ. Руководитель управы подчеркнул важность соблюдения сроков реализации проекта и соответствия работ установленным стандартам.

Следующий этап работ будет направлен на дальнейшее развитие инфраструктуры бульвара и создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей Тюмени, сообщили в администрации города со ссылкой на ЦАО.