Руководитель тюменского агентства туризма и продвижения ушел в бизнес

Дмитрий Пухов, около четырех лет возглавлявший Агентство туризма и продвижения Тюменской области, решил заняться бизнесом, в том числе в сфере гостеприимства.

"Возвращаюсь в сферу предпринимательства, которую буду строить на тех вещах, которые мне максимально интересны! Имею в виду - что займусь трансформацией своих хобби в бизнес. Инженерные сети и их автоматизация, передовые технологии в сфере HoReCa и, конечно, вкусная еда, яркие напитки, новые впечатления и банная культура - для всех этих интересов запланированы классные продукты", - сообщил Пухов в своих соцсетях.

Как пояснил свой уход Дмитрий, причины изменений вполне просты - перевел в приоритет решение личных вопросов: здоровье, семья и хобби, которые прежде "выпадали" из фокуса внимания. Теперь ключевая концепция - зарабатывать на том, что доставляет истинное удовольствие.