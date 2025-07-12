Тюменцы побывали в Летней школе "Таврида.АРТ" в Крыму

Четвертая Летняя школа завершилась в Судаке 9 июля. Ее посвятили советскому юношескому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару. 15 тюменцев в течение пяти дней создавали концертную программу для V Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны.

С 3 по 9 июля в арт-кластере "Таврида" впервые прошла Летняя школа совместно с Программой поддержки и развития молодежного творчества "Российская студенческая весна" (Студвесна) Российского Союза Молодежи. Всего ее участниками стали 400 студентов из 70 регионов России: танцоры и хореографы-постановщики, актеры, режиссеры и сценаристы, вокалисты, артисты оригинального жанра, а также организаторы отборочных этапов Студвесны.

Молодые люди осваивали новые навыки и создавали произведения в пяти арт-школах: "ВДвижении", "Абрикосовый сад", "Исполняй", "Под куполом" и "Культорги".

Тюменец Артур Оганесян участвовал в арт-школе "Под куполом". Он создавал сценические образы, работал с реквизитом, музыкой, звуком и светом в оригинальном жанре.

К арт-школе "Культорги" присоединились Юлия Нягу, Арина Решетникова и Алина Ожогина. Девушки прошли профессиональную переподготовку в области режиссуры и сценографии для студенческих событий, концертов и фестивалей. Также вместе с другими участниками они разрабатывали шаблон концертной программы.

В арт-школе "Абрикосовый сад" тюменка Дарья Буракова приняла участие в серии мастер-классов по сценографии, импровизации, сценической речи и дикции, работе с текстами, театральной хореографии и режиссуре.

Тюменки Наталия Матюнина, Анастасия Узун, Екатерина Политаева и Надежда Гирина приняли участие в арт-школе "Исполняй", где прошли мастер-классы по сонграйтингу, вокальным техникам, мелизматике и раскрытию уникального тембра. А Яна Ларионова, Весна Цвиетинович, Анна Токарева, Ярослав Петелин и Илья Белогуров в арт-школе "ВДвижении" совершенствовали свое профессиональное мастерство, изучая ведущие стили хореографического искусства, - сообщает КП-Тюмень.

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