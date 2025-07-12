О стрессе у огурцов рассказала эксперт

Тюменский садовод Нина Щербакова призывает: в теплице особое внимание уделите огурцам. При первых признаках пожелтения листвы проверьте наличие паутинного клеща. Высокая температура и низкая влажность – оптимальные условия для активного размножения этого вредителя. В период выращивания огурцов нужно повышать влажность воздуха до 70 процентов, при 60 клещ погибает.

При первых признаках обнаружения паутинного клеща следует применить биологические и механические средства борьбы:

1. Настой табачной пыли и древесной золы – 1 стакан табачной пыли и 1 стакан древесной золы залить 1 литром горячей воды (60 0С). Смесь настоять сутки, процедить и добавить 2 ст. л. зеленого мыла. Рабочий раствор довести водой до 10 литров и опрыскивать в вечернее время с промежутком 3–5 дней.

2. Аналогично применить настои трав: одуванчика, календулы, пижмы, бархатцев, луковой шелухи.

3. Удаление всех пораженных частей растения с последующим их уничтожением.

Также при первых признаках появления вредителя рекомендуется обработка всех растений мыльным раствором (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды).

В случае сильного поражения растения вредителем нужно применить препараты акарицидного действия с чередованием для лучшего эффекта, чтобы не произошло привыкания клеща к одному препарату. Это, например, Фитоверм, Акарин, Битоксибациллин, МатринБио, Тиовит Джет. Либо прожечь табачную шашку. Все растения, пораженные вредителем более чем на 50 процентов, лучше выкопать и уничтожить.

Обработку проводите строго в вечерние часы, после захода солнца, соблюдая все меры индивидуальной защиты.

Опрыскивая растение, уделяйте внимание оборотной стороне листа. Перед обработкой убирайте всю имеющуюся на листьях паутину, потому что сквозь нее раствор не попадет на листовую пластину, - сообщает Тюменская область сегодня.