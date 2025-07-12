Тюменская молодежь может отправиться на форум "Каспий" в Республике Дагестан

21 сентября в Дагестане стартует Северо-Кавказский молодежный форум "Каспий". Участников ждут образовательные сессии от экспертов, общение с единомышленниками со всей страны, спортивные активности на берегу Каспийского моря, творческие вечера и мастер-классы. Подать заявку можно до 16 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Форум объединит более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.

Участники смогут выбрать одну из пяти тематических площадок:

— Патриотическое воспитание молодежи — для студентов вузов и колледжей, а также лидеров молодежных и общественных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием.

— Международный форум 80-летия Победы — для активистов и руководителей корпуса 80-летия Победы, а также авторов добровольческих проектов, направленных на патриотическое воспитание. Участники получат экспертные знания, изучат передовые практики волонтерства и создадут инициативы по сохранению исторической памяти.

— Молодежь в добровольчестве — площадка для активистов и авторов волонтерских проектов. Молодые люди узнают о современных тенденциях в добровольчестве, примут участие в акциях и разработают новые проекты.

— Молодежь в цифровом обществе — для медиаспециалистов от 14 лет: журналистов, представителей молодежных медиацентров, лидеров общественных мнений. Участники освоят инструменты цифровых медиа, разработают проекты.

— Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых" — для ребят в возрасте от 14 до 18 лет, заинтересованных в развитии этого движения. Участники смогут посетить образовательные площадки, обсудить важные социальные темы, - сообщает Мегатюмень.

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