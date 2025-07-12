Для тюменских школьников запустят профориентационную программу

В августе в Тюмени стартует профориентационная программа "Путь к фармации". Она направлена на помощь в самоопределении школьников старших классов.

Авторы идеи планируют собрать на одной площадке 750 участников. Проект нацелен на повышение информированности школьников профильных классов о специальностях фармацевта, провизора, провизора-технолога, расширение представления о профессиональной деятельности.

В программе — различные мастер-классы по изготовлению собственных косметических и лекарственных форм. У участников проекта появится возможность больше узнать об Институте фармации ТМУ, поработать на настоящем оборудовании, которое используют на фармацевтическом производстве. В результате будущие абитуриенты смогут более осознанно сделать выбор в пользу той или иной образовательной программы, считает руководитель проекта, студентка четвертого курса Института фармации ТМУ Кристина Волошко.

Тюменская иницатива получила грантовую поддержку по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от "Росмолодежь.Гранты", - сообщает Тюменская линия.

"Сумма проектного решения — около 700 тысяч рублей. Профориентационная программа "Путь к фармации" — часть большого проекта вуза "Студент-медик: сохранение традиций и профессиональный рост". С августа начнется информационная кампания, с сентября будут проводиться мастер-классы. Все завершится фестивалем на Аптекарском огороде", — рассказала Кристина Волошко.