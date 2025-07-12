Как обезопасить глаза при купании, объяснили врачи

В воде глаза чаще всего сталкиваются с неприятными сюрпризами. Мутная речка, прозрачный бассейн или солёное море – везде могут скрываться риски. В открытых водоёмах в глаза могут попасть бактерии, вызывающие конъюнктивит. В хлорированной воде бассейнов – раздражение, сухость, жжение. А если вы носите контактные линзы, ситуация становится ещё опаснее: линзы впитывают воду, удерживая микробы прямо у поверхности глаза.

Чтобы защитить зрение, советуют тюменские офтальмологи, купайтесь только в безопасных водоёмах, где нет запрещающих табличек, вода не цветёт. В бассейне и при плавании на открытой воде надевайте плавательные очки – это лучшая защита. Еще одно правило – не плавать в линзах. Лучше использовать очки с диоптриями или временно перейти на обычные.

После купания хорошо бы ополоснуть глаза чистой водой или специальными офтальмологическими растворами. А при покраснении, зуде или ощущении "песка" – обязательно идите на прием к врачу, сообщила Светлана Копусова, пресс-секретарь Областного офтальмологического диспансера (г. Тюмень).