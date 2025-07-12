Образовательные форумы Дальнего Востока ждут тюменцев

Тюменских активистов приглашают принять участие в двух крупнейших молодежных образовательных форумах Дальнего Востока — "ОстроVа" и "На волне".

Заявку можно подать на платформе ФГАИС "Молодежь России". С 28 сентября по 5 октября в Сахалинской области пройдет Всероссийский молодежный форум "ОстроVа". Тюменцы смогут реализовать свои идеи, найти работу в крупных компаниях и начать профессиональный путь. Регистрация открыта до 21 июля.

Участниками станут школьники, студенты и молодые специалисты в возрасте от 14 до 35 лет. Для них подготовили профильные направления: туризм, нефть и газ, строительство, медицина, авиация, энергетика, водородная промышленность, беспилотное производство, наука, спорт, искусство.

Молодые люди смогут выбрать один из трех треков форума:

— Школьники. Здесь молодые люди смогут проявить свои таланты и разработать проекты. Они примут участие в мероприятиях, которые помогут раскрыть их интеллектуальный и личностный потенциал, а также определиться с будущей профессией.

— Студенты. Место для тех, кто стремится учиться и развиваться в выбранной области. Участники будут решать кейсы по различным направлениям, демонстрировать научный потенциал и получат шанс продолжить научную карьеру.

— Работающая молодежь. Здесь соберутся те, кто планирует профессиональное развитие на ближайший год, хочет участвовать в новых проектах и расширить свои профессиональные горизонты. Участники будут решать кейсы от ведущих компаний Сахалинской области, что поможет им улучшить резюме и получить предложения о стажировке и трудоустройстве.

— Форум "ОстроVa" оставил у меня массу ярких впечатлений: от радости, когда я узнала, что прошла отбор, до восхищения насыщенной программой мероприятий. Но главное — это особая атмосфера, созданная участниками — островитянами. Приятно, что даже после форума мы продолжаем общаться, делимся идеями и поддерживаем друг друга. А еще "ОстроVa" — это мощный толчок для профессионального роста: новые знания, полезные знакомства и возможность выстроить карьеру вместе с единомышленниками, — рассказала Алина Онищук, участница форума "ОстроVа" 2024 года.

С 24 по 27 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, пройдет форум "На волне". Событие соберет людей, которые любят свой край и вдохновляются его природой и культурой для создания авторских проектов. Подать заявку на участие можно до 24 июля.

Регистрация доступна для молодых людей от 14 до 35 лет. Программа события включает 4 направления:

— "На волне создавая". Для дизайнеров, участников креативных пространств и молодых творцов, которые стремятся превратить свое хобби в бизнес. Они создадут локальные проекты, отражающие уникальность своих регионов, освоят инструменты для реализации идей.

— "На волне играя". Для тех, кто хочет создавать настольные игры для решения различных задач, работать с игровыми механиками и разрабатывать вовлекающие сюжеты.

— "На волне события". Для организаторов мероприятий и представителей молодежных и общественных организаций, которые стремятся транслировать ценности, идеи и смыслы при подготовке событий. Участники освоят новые подходы к организации мероприятий, которые подчеркнут местную идентичность.

— "На волне творчества". Для тех, кто работает в государственных органах и некоммерческих организациях и хочет эффективно поддерживать и развивать креативные проекты и инициативы, интегрируя их в разные сферы деятельности, - сообщает Мегатюмень.

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