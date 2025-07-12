Тюменских дачников предупредили о возможном фитофторозе

С фитофторозом, заболеванием пасленовых культур (томатов, картофеля, перца и т.д.) сталкиваются многие дачники. Активизируется недуг в прохладную влажную погоду, распространяется очень быстро. Заболевание обитает в почве, и распространяется при температуре окружающей среды 10-20 градусов. На нижних листьях томатов появляются бурые пятна, а обратной стороны белый пушок, споры.

При запущенной стадии на плодах появляется гниль, с темно коричневыми вмятинами. Используя фунгицидные препараты, можно спасти урожай.

"Перед началом опрыскивания от фитофтороза, удалите все пораженные части растений, чтобы приостановить распространение болезни. Для эффективной борьбы можно использовать биологические препараты, такие как Гамаир и Алирин-Б (раз в 7-10 дней), они не опасны для человека и пчел. Для опрыскивания растворяют 1 таблетку в 1 литре воды, для полива — 3 таблетки в 10 литрах.

Обработку лучше проводить в утренние или вечерние часы, когда солнце не столь интенсивно, чтобы избежать ожогов у растений. В качестве профилактики, можно проводить обработку биологическим препаратом Фитоспорин М. Опрыскиваем и растения, и землю", - рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Для предотвращения заболевания рекомендуется удалять нижние листья, особенно те, что соприкасаются с землей, полив проводить строго под корень, избегая попадания воды на листву.