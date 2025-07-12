В Тюменской области становится меньше ДТП от "пьяного вождения"

Сотрудники Госавтоинспекции проводят "точечные" рейды по выявлению нетрезвых водителей, "сплошные проверки" водителей на трезвость, мероприятие группами нарядов ДПС в населенных пунктах региона.
"В этом году произошло 94 ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, 16 человек погибли, 135 получили ранения, - сказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.
В мероприятиях принимают участие руководители сельских поселений, волонтеры, известные общественники и спортсмены, они призывают население к трезвому вождению и активной жизненной позиции в отношении водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков.
В эти выходные дни в Тюменской области пройдут рейды по выявлению пьяных водителей у мест отдыха жителей области, на федеральных автодорогах и в населенных пунктах, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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