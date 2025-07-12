На 1 млрд рублей увеличился оборот розничной торговли в регионе

По данным Тюменьстата, в мае 2025 года жители Тюменской области установили рекорд 2025 года по обороту розничной торговли. Общий чек составил 59 млрд 012 млн рублей, это чуть более миллиарда больше, чем месяцем ранее (57 млрд 976,9 млн).

Основная часть расходов у тюменцев традиционно приходится на непродовольственные товары. За них жители заплатили 30 млрд 399 млн рублей, что на 4,2% больше, чем год назад.

За продукты, напитки и табачные изделия граждане оставили на кассах 28 млрд 613 млн рублей, что на 0,5% меньше, чем в прошлом мае.

Исходя из численности населения, каждый житель потратил на покупки 36 тыс. 274, 89 руб., в том числе 18 тыс. 686,37 руб. на непродовольственные товары и 17 тыс. 588,52 руб. — на продукты, напитки и табак, - сообщает Вслух.ру.