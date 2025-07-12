Что выбирать на завтрак – кофе или цикорий, ответила врач

Выбор напитка становится более актуальным для современных людей, заботящихся о своем здоровье, - считает заведующая кардиологическим отделением ОКБ №1 Анастасия Христолюбова.

– Часто от кофе отказываются люди с заболеваниями сердца и сосудов. Однако современные исследования доказали: умеренное употребление кофе даже полезно для сердечно-сосудистой системы, – рассказывает врач.

2-3 чашки бодрящего напитка снижают риск сердечных заболеваний (ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий) и увеличивают продолжительность жизни.

Однако следует соблюдать осторожность. Кофеин может кратковременно повысить артериальное давление и пульс, особенно у людей, чувствительных к нему.

– Поэтому, если вы замечаете, что после употребления кофе у вас учащается сердцебиение, появляется одышка или другие неприятные ощущения, следует ограничить потребление и проконсультироваться с врачом, – напоминает кардиолог.

Цикорий же, хоть и не поможет взбодриться так же быстро, как кофе, способствует снижению холестерина, препятствуя образованию атеросклеротических бляшек, улучшает усвоение магния, фосфора, кальция. В результате происходит уплотнение костной ткани и ускорение образования новой.

Оба напитка по-своему полезны. Каждый для себя делает выбор сам. Умеренное потребление и чередование обоих напитков позволит разнообразить вкус и принести радость и пользу для организма, - сообщает Тюменская область сегодня.