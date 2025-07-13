Как оформить льготу на проезд в общественном транспорте первоклассникам

Тюменские школьники имеют право на льготный проезд. Родители первоклассников в преддверии 1 сентября могут оформить транспортную карту.

Заявление можно подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://uslugi.admtyumen.ru, выбрав в каталоге "Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам". Либо обратиться в МФЦ "Мои документы", где в любом случае предстоит забирать карту.

В течение учебного года школьники платят 20% от тарифа, в 2025 году стоимость одной поездки для них составит 6,4 руб. Количество льготных поездок ограничено: по две в день за исключением воскресений, праздников и каникул. В июне льготу получают только выпускники 9 и 11 классов. В июле и августе все ученики платят полный тариф.

Получить дубликат карты в случае порчи или потери можно в офисе "Тюменской транспортной системы": ул. Котовского, 52, - сообщает Вслух.ру.