Опасно ли наносить духи на шею, ответила врач

По словам врача-эндокринолога Наталии Шведовой, научных данных, подтверждающих прямую опасность нанесения духов на шею, пока нет. "Щитовидная железа расположена глубже и защищена тканями шеи, а воздействие ароматических веществ в основном ограничено поверхностным слоем кожи", — отмечает эксперт.

Но врач предупреждает о возможном эндокринном воздействии некоторых химических веществ, таких как фталаты и синтетические мускусы. Эти вещества могут нарушать гормональный баланс при длительном и частом контакте с кожей. Фталаты, признанные эндокринными деструкторами, могут влиять на функцию щитовидной железы и репродуктивную систему, хотя на сегодняшний день нет убедительных данных о том, что они блокируют тиреоидные рецепторы.

Также потенциально небезопасны спирты, используемые в парфюмерии. Хотя этанол в концентрациях, применяемых в духах, не оказывает значительного системного воздействия при поверхностном нанесении, частый и длительный контакт может привести к кожной абсорбции и, в редких случаях, повлиять на гормональную регуляцию, - сообщает КП-Тюмень.