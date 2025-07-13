21 млрд рублей потратили тюменцы в общепите за 5 месяцев

Популярность кафе, баров и ресторанов продолжает расти в Тюменской области. По данным Росстата, оборот общепита за пять месяцев составил 21 млрд 356 млн рублей, что на 13,4% больше, чем годом ранее. По динамике регион на втором месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области, где прирост составил 16,3%.

В мае жители заплатили максимальную в 2025 году сумму, общий чек составил 4 млрд 421 млн рублей. В марте и апреле он превышал 4,3 млрд рублей.

В целом по России оборот общепита составил 1 трлн 624,4 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем годом ранее. В УрФО небольшое снижение зафиксировано в Челябинской области и ЯНАО — на 0,7% и на 6,4% соответственно, - сообщает Вслух.ру.