Более 6 тысяч зрителей побывали на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

Фото пресс-службы Тюменского филармонического оркестра

XVI музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проходил с 5 по 12 июля и завершился грандиозным опен-эйром с участием Тюменского филармонического оркестра и Мота (Матвея Мельникова),в целом в разных локациях Тобольска состоялось пять концертов, их посетили более 6 тысяч зрителей.

Перед закрытием фестиваля на пресс-подходе организаторы и исполнители поделились фактами и своими впечатлениями от события.

Александр Сидоров, директор департамента культуры Тюменской области:

Шестнадцатый фестиваль "Лето в Тобольском кремле" завершается успешно, собрав более 6 тысяч зрителей. Год от года мы стремимся расширять горизонты фестиваля, в том числе творческие, предоставляя больше возможностей для зрителей. С прошлого года у фестиваля появился художественный руководитель, Юрий Владимирович Медяник, и мы видим, какой насыщенной и разнообразной стала творческая программа.

Петр Вагин, глава города Тобольска:

Фестиваль под номером шестнадцать особенно удался. Он проходил в замечательной, душевной, теплой атмосфере. Все горожане, гости города и туристы объединились в едином музыкальном порыве и получили истинное удовольствие. Когда музыка звучит среди объектов культурного и архитектурного наследия, это привносит особый колорит. Мне кажется, что к нам едут затем, чтобы окунуться в эту уникальную историческую атмосферу, чтобы получить заряд бодрости и окунуться в историю. Все организаторы этого замечательного фестиваля — Юрий Владимирович Медяник, правительство Тюменской области и наш стратегический партнер компания "Сибур"— все особенно постарались в этом году и преподнесли этот прекрасный подарок городу. Уверен, что и в дальнейшем эта традиция будет только развиваться и расширяться.

Андрей Кугаевский, генеральный директор "ЗапСибНефтехима":

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" уже стал традицией для нашего города. Поддержка фестиваля — это составляющая большой социальной программы компании СИБУР, которая включает и цели устойчивого развития, и проекты развития городской среды, и, конечно, поддержку культурных проектов. И мы видим, как параллельно с предприятием развивается Тобольск. В городе появляется больше современных и удобных площадок для досуга, точек притяжения тоболяков и туристов, проводятся разнообразные мероприятия: музыкальные, театральные, кинофестивали. "Лето в Тобольском кремле" гармонично дополняет эту повестку.

Юрий Медяник, художественный руководитель фестиваля - о коллаборации с Мотом и планах на 2026 год:

Нет ничего невозможного, когда мы реализуем такой интересный музыкальный проект. Между музыкальными коллективами было около двух тысяч километров, но интернет работал хорошо, и дистанционное нахождение не было проблемой. Самое главное, что уже на репетиции в Тобольске буквально с первых нот пробежала та самая искра, которая необходима для яркого выступления. Я предвкушаю замечательный концерт и уверен, что наша публика в этом импровизированном концертном зале получит удовольствие. Если говорить о планах на 2026 год, то эти планы уже есть в моей голове, как у художественного руководителя фестиваля. Анонсировать следующий фестиваль и артистов, принимающих участие, пока не буду. Пусть это будет интригой, которую лучше сохранить как минимум до зимы.

Матвей Мельников (Мот) - о сотрудничестве с оркестром и Тобольске:

Для меня большая честь прикоснуться к такой музыке. Это первый опыт подобной коллаборации с симфоническим оркестром, и это звучит очень масштабно, эпохально, по-взрослому. Я теперь не совсем представляю, как дальше мы будем на концертах играть наши композиции уже в оригинальном звучании. Мы уже думаем, как теперь преобразовать нашу программу, чтобы симфонический оркестр, пускай и не в полном составе, но хотя бы частично присутствовал на наших концертах всегда. Город Тобольск в последнее время превратился в город-бренд, который олицетворяет собой высокую культуру и красивую классическую, или, как в нашем случае, не совсем классическую музыку, но мы будем стараться соответствовать.

"Лето в Тобольском кремле" - популярный музыкальный open-air-фестиваль, входит в Национальный календарь событий. На Russian Event Awards в 2023 году получил главную награду в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате", в 2024-м — в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". В 2024 году фестиваль собрал около 5 тысяч зрителей и более миллиона просмотров благодаря коллаборации с телеканалом "Культура".