Главред газеты "Тюменская губерния" оказался в СИЗО

Фото со страницы ВК С.Суразакова

Главный редактор газеты "Тюменская губерния" Сергей Суразаков арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста. По решению Ленинского райсуда до 30 сентября он будет находиться в следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

В суде уточнили, что постановление не вступило в законную силу. Коллеги арестованного со ссылкой на его жену сообщают, что с обвинением он не согласен.

По данным союза журналистов, в 2023 году Суразаков отпраздновал свое 50-летие, тогда же возглавляемая им газета отметила 20-летний юбилей. Региональная общественно-политическая газета освещает местные политические и социальные новости Тюмени, указано на сайте издания.