Ветераны СВО в Тюмени получили 15 комплектов адаптивной одежды для спорта и жизни

Тюменский филиал госфонда "Защитники Отечества" в числе первых регионов России начал бесплатно выдавать ветеранам специальной военной операции комплекты одежды, адаптированной для людей с инвалидностью. из заказа в 36 комплектов 15 уже получены.

"Сегодня произошло знаковое событие - ветераны специальной военной операции из Тюменской области получили первые комплекты адаптивной одежды. Эта одежда выдаётся бесплатно, а её конструкции учитывают особенности здоровья: удобные кнопки, липучки, специальные молнии, позволяющие самостоятельно переодеваться даже при использовании протезов. Наши герои - молодые, энергичные люди, которые стремятся продолжать работать, заниматься спортом и проводить время с семьей. Поэтому им необходима удобная и современная одежда. В настоящее время было подано 36 заявок от наших героев. К нам уже поступило 15 комплектов", - отметила руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

Поштаренко отметила, что комплекты предоставляются по заявкам ветеранов, для этого им нужно обратиться к своим персональным социальным координаторам.

Всего в наборе 12 предметов гардероба на все сезоны - от курток до трусов. Каждый заказ отшивается индивидуально, с учетом потребностей конкретного человека. Продемонстрировавший журналистам особенности одежды Алексей Золотов сказал, что она классная, удобная, подходит для разных жизненных ситуаций.

Адаптивную одежду в перечень технических средств реабилитации участников боевых действий включили недавно благодаря поддержке президента Владимира Путина. Важным шагом в этом направлении стал Международный конкурс дизайна адаптивной одежды "На крыльях". Как ранее в своем Telegram-канале сообщала статс-секретарь - замминистра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, выдавать одежду начали в конце июля. До конца года фонд планирует выдать около тысячи таких комплектов.