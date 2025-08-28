Тюменская область на три проекта в сфере ЖКХ Тюмени получит кредит в 3,4 млрд рублей

15:30 28 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Три масштабных проекта в сфере ЖКХ до 2028 года планируют реализовать в Тюмени. На эти цели  правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила региону казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 млрд рублей.

Александр Моор, губернатор:

Средства направим на строительство в Тюмени 11-километрового магистрального водовода и очистных сооружений ливневых и талых вод по ул. Эрвье, а также реконструируем ливневый коллектор в районе развязки по ул. Монтажников. Вместе с кредитом для реализации проектов будут использованы деньги, заложенные в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков. Все результаты проектов синхронизированы с показателями национального проекта "Инфраструктура для жизни".

По словам Моора, правительственная комиссия оценила эффекты от проектов: при их реализации значительно повысится качество и надёжность водоснабжения Тюменской агломерации, улучшится экология водных объектов.

Теги: Александр Моор , ЖКХ , кредиты
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025