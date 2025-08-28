Тюменская область на три проекта в сфере ЖКХ Тюмени получит кредит в 3,4 млрд рублей

Три масштабных проекта в сфере ЖКХ до 2028 года планируют реализовать в Тюмени. На эти цели правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила региону казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 млрд рублей.

Александр Моор, губернатор:

Средства направим на строительство в Тюмени 11-километрового магистрального водовода и очистных сооружений ливневых и талых вод по ул. Эрвье, а также реконструируем ливневый коллектор в районе развязки по ул. Монтажников. Вместе с кредитом для реализации проектов будут использованы деньги, заложенные в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков. Все результаты проектов синхронизированы с показателями национального проекта "Инфраструктура для жизни".

По словам Моора, правительственная комиссия оценила эффекты от проектов: при их реализации значительно повысится качество и надёжность водоснабжения Тюменской агломерации, улучшится экология водных объектов.