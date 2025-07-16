Болезнями от клещей в Тюменской области с начала сезона заразились 70 человек

В медорганизациях Тюменской области зарегистрировано около 12 тысяч обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 18 % - дети до 14 лет.

С начала сезона (с 24.03.2025) случаи нападения клеща зарегистрированы во всех муниципалитетах, экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших. На 14 июля зарегистрировано 27 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 43 случая заболевания клещевым боррелиозом.

С начала эпидсезона 2025 года исследовано от населения 1490 клещей, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 37 (2,5 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 375 (25,2 %) клещах.

Напомним, что лучший способ профилактики заражения инфекциями - вакцинация. В этом году прививки поставили 133 тысячи человек.