Культура Тюменской области обзавелась молодежным советом

Молодежный совет Департамента культуры Тюменской области.

15 специалистов вошли в состав молодежного совета при департаменте культуры Тюменской области, работает он с июля. Команда будет заниматься выявлением потребностей молодежи в культуре и вовлекать ее в принятие решений, поддержкой молодежных инициатив и продвижение креативных проектов. Возглавил совет руководитель Музейного центра перспективных технологий Олег Ульянов.

Информцентр правительства Тюменской области сообщает, что подобные советы создаются в субъектах страны по инициативе Минкультуры России. Творческое сообщество "Молодежь в культуре", которое будет формировать новое поколение лидеров, уже насчитывает 3 819 человек.

В сообществе "Молодежь в культуре" поясняют: