Культура Тюменской области обзавелась молодежным советом

16:06 15 июля 2025
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Молодежный совет Департамента культуры Тюменской области.

15 специалистов вошли в состав молодежного совета при департаменте культуры Тюменской области, работает он с июля. Команда будет заниматься выявлением потребностей молодежи в культуре и вовлекать ее в принятие решений, поддержкой молодежных инициатив и продвижение креативных проектов. Возглавил совет руководитель Музейного центра перспективных технологий Олег Ульянов.

 Информцентр правительства Тюменской области сообщает, что подобные советы создаются в субъектах страны по инициативе Минкультуры России. Творческое сообщество "Молодежь в культуре", которое будет формировать новое поколение лидеров, уже насчитывает 3 819 человек.

В сообществе "Молодежь в культуре" поясняют:

Мы строим не просто команду, а слаженный оркестр творческой молодежи, который задаст тон всей культурной жизни страны. Мы – камертон, который позволит культуре звучать в унисон с потребностями времени. Мы не сторонние наблюдатели, а авторы. Мы осознаем ответственность за принятые решения. Присоединяйтесь! Вместе мы создадим культуру будущего!  

Теги: культура , молодежь
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