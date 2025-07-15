Культура Тюменской области обзавелась молодежным советом

15 специалистов вошли в состав молодежного совета при департаменте культуры Тюменской области, работает он с июля. Команда будет заниматься выявлением потребностей молодежи в культуре и вовлекать ее в принятие решений, поддержкой молодежных инициатив и продвижение креативных проектов. Возглавил совет руководитель Музейного центра перспективных технологий Олег Ульянов.
Информцентр правительства Тюменской области сообщает, что подобные советы создаются в субъектах страны по инициативе Минкультуры России. Творческое сообщество "Молодежь в культуре", которое будет формировать новое поколение лидеров, уже насчитывает 3 819 человек.
В сообществе "Молодежь в культуре" поясняют:
Мы строим не просто команду, а слаженный оркестр творческой молодежи, который задаст тон всей культурной жизни страны. Мы – камертон, который позволит культуре звучать в унисон с потребностями времени. Мы не сторонние наблюдатели, а авторы. Мы осознаем ответственность за принятые решения. Присоединяйтесь! Вместе мы создадим культуру будущего!
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