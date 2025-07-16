Археологи в центре Тюмени нашли около 1,3 тысячи артефактов

Охранные археологические исследования были проведены в границах улиц Герцена, Семакова, Урицкого в 2024 году по инициативе тюменской девелоперской компании "Ньютон". Работы выполнил Центр историко-культурных исследований "Астра".

На первом этапе разведки обнаружен 1 271 археологический предмет, часть из них не имеет аналогов в материалах Урала и Сибири. Все находки прошли камеральную обработку, часть передана в фонды Тюменского музейно-просветительского объединения в государственную часть музейного фонда РФ.

"Проект стал примером эффективного взаимодействия бизнеса, науки и культуры в деле сохранения исторического наследия региона, подчеркнули в департаменте культуры Тюменской области", - отмечают в информцентре правительства ТО.