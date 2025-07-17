Лев Максимов из Тюмени награжден нагрудным знаком "Страну меняют люди"

Финалист премии президентской платформы "Россия — страна возможностей" Лев Максимов награжден нагрудным знаком "Страну меняют люди" за разработку проекта по повышение эффективности станций водоподготовки подземных вод за счет переработки техногенных отходов в нано- и высокодисперсные металлопорошки, сообщили в информцентре правительства ТО.

Инициатива Льва "S.M.Art Metals" не только снижает экологическую нагрузку, но и выгодна, потому что и предприятия, и люди смогут получать хорошую воду по более низкой цене. "Для меня и моей команды эта награда — подтверждение значимости нашей проактивной научно-технической деятельности", отметил тюменец.

Всего в церемонии награждения приняли участие 100 участников проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", включая финалистов Премии, представителей молодежных и образовательных инициатив.

Национальная премия проводится по поручению президента России Владимира Путина.