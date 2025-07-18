Кожевенному ремеслу могут обучиться ветераны СВО в Тюмени

Проект "СВОй кожевенник" запустили в Тюмени, подробности об обучающем курсе рассказали в тюменском Штабе общественной поддержки "Единой России".
Авторы проекта - ремесленник Андрей Щебельник и менеджер по персоналу дома культуры "Водник" Юлия Кушина. Обучение могут пройти участники СВО и их близкие. Прием заявок - до 14 сентября. Занятия будут проходить на разных площадках, в том числе в штабе общественной поддержки ЕР.
Руководитель регисполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике облдумы Ольга Швецова:
Этот проект поможет ветеранам спецоперации и их близким не только овладеть новыми навыками, но и обрести круг общения, открыть в себе творческий потенциал, получить положительные эмоции.
Занятия стартуют 22 сентября. Все участники, успешно освоившие программу "Мастер кожевенного ремесла", пройдут аттестацию, на которой представят готовые изделия, получат удостоверения установленного образца с внесением в реестр Рособрнадзора и стартовые наборы инструментов.
Проект стал одним из победителей в конкурсе грантов губернатора Тюменской области в 2025 году.
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