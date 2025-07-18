Александр Панайотов споет на дне рождения Тюмени в парке российско-корейской дружбы

День рождения Тюмени будут широко и ярко праздновать в парке Дружбы между Россией и Республикой Кореей, программа развлечений там продлится с 17 до 22 часов, а подготовлена она застройщиками динамично растущего района и группой компаний "Золотые ворота Сибири", сообщили в администрации города.

С 17 часов начнут работу интерактивные площадки от застройщиков с призами и концертными номерами. Хореографические студии из центра "Прибой" и "Золотые ворота Сибири" подарят зрителям яркие танцевальные номера.

Тюмень ещё совсем недавно принимала чемпионат России по баяну и аккордеону, а 9 мая его участники устанавливали рекорд по количеству исполнителей: более 400 аккордеонистов, баянистов и гармонистов вместе с оркестром народных инструментов школы № 73 "Лира" исполнили "Гимн Победе". В День города Тюмень не оставит музыкальных гурманов без сюрпризов.

• Чемпион мира по баяну Владимир Черных из Москвы вместе со своим диджеем представит синтез баяна и диджеинга. Тюмень не отстаёт: выступление нашего земляка лауреата всевозможных конкурсов баяниста Сергея Окорокова сменит баттл между ним и битбоксером Сергеем Черни.

• Народный артист Дагестана, скрипач-виртуоз и композитор Марио Дюрант выступит в сопровождении хореографических коллективов.

• В 20 часов на сцену выйдет наш земляк автор-исполнитель в жанре шансон Юрий Кузнецов-Таежный, который сыграл главную роль в сериале "Легенда о Круге".

• В 21 час публику ждет выступление одного из двух хедлайнеров Дня города Александра Панайотова.

Завершится праздник в 22 часа небольшим фейерверком.

Больше информации и праздничных событий — на официальном сайте Дня города www.тюмень439.рф.