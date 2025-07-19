Как подать документы на госрегистрацию недвижимости, рассказали тюменцам

10:24 19 июля 2025
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Заместитель руководителя управления Росреестра по региону Надежда Киселева рассказала о способах подачи документов на госрегистрацию недвижимости.

Так, физлица могут обратиться с заявлениями, предоставив документы на бумажном носителе в МФЦ или при выездном обслуживании по приему документов специалистами Филиала ППК Роскадастр по Тюменской области. Такой услугой бесплатно могут воспользоваться ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II групп.

Также можно подать электронные документы в личном кабинете на официальном сайте Росреестра или на портале Госуслуг. А еще можно воспользоваться специализированными электронными площадками отдельных банков и агентств недвижимости, - сообщает Мегатюмень.

Теги: недвижимость
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