Как подать документы на госрегистрацию недвижимости, рассказали тюменцам

Заместитель руководителя управления Росреестра по региону Надежда Киселева рассказала о способах подачи документов на госрегистрацию недвижимости.

Так, физлица могут обратиться с заявлениями, предоставив документы на бумажном носителе в МФЦ или при выездном обслуживании по приему документов специалистами Филиала ППК Роскадастр по Тюменской области. Такой услугой бесплатно могут воспользоваться ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II групп.

Также можно подать электронные документы в личном кабинете на официальном сайте Росреестра или на портале Госуслуг. А еще можно воспользоваться специализированными электронными площадками отдельных банков и агентств недвижимости, - сообщает Мегатюмень.