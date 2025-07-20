12 место занимает Тюмень в голосовании "Город России"

Народное голосование "Город России. Национальный выбор" продолжается. Тюмень уже набрала более 12,8 тысяч голосов и сейчас находится на 12 месте. Хотя может как минимум вернуться в топ-10.

Граждане выбирают самые привлекательные, узнаваемые и символические российские города в течение календарного года. Всего в списке 87 городов.

Как выяснил "Вслух.ру", для голосования нужно зайти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Процедура бесплатная, без регистрации и смс-подтверждений, возрастных ограничений нет (0+). Но есть другое ограничение: один голос с IP-адреса в сутки.

Перед Днем города, который будет праздноваться 26 июля, жители могут помочь Тюмени улучшить позиции.

Областная столица при этом лидирует среди других городов Уральского федерального округа. Ханты-Мансийск — на 27 месте, Екатеринбург — на 30-м, Челябинск — на 35-м, Курган — на 50-м, Салехард — на 62-м.

В тройке лидеров сейчас Нальчик, Курск и Иваново, - сообщает Вслух.ру.