Если укусил клещ: симптомы заболевания

В 2025 году случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях Тюменской области. Наибольшее число укусов в 2025 году зафиксировано в Тюмени, Тобольске и Ишиме. От них пострадали более 12 тысяч жителей, 18 % – дети до 14 лет.

Если укусил клещ

Важно обратиться за медицинской помощью как можно раньше. Самому кровососущего лучше не вытаскивать или сделать это правильно. Своевременная диагностика и лечение могут значительно снизить риск развития осложнений и сохранить здоровье. В Тюмени стоит обратиться в инфекционную больницу на Комсомольской, 54а. Жителям области помощь окажут в областных больницах муниципальных образований.

– Медицинскими работниками за пострадавшим дополнительно устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней с ежедневной двукратной термометрией. В течение 72 часов после присасывания клеща проводится экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, – рассказали изданию "Тюменская область сегодня" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Мониторить нужно следующие симптомы: повышение температуры тела, общее недомогание, сонливость или, наоборот, возбужденность, ломота в суставах, боль в мышцах, головная боль, тошнота, рвота. Может появиться вокруг укуса круглое красное пятно (эритема).

Исследование снятых клещей на наличие возбудителей инфекционных болезней можно провести в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора, - сообщает Тюменская область сегодня.