"ПРОДО Тюменский бройлер" сотрудничает с профильными учебными заведениями

Входящее в Группу "ПРОДО" предприятие "ПРОДО Тюменский бройлер" развивает программу сотрудничества с аграрными вузами и ССУЗами.

Предприятие предложило 26 целевых мест для обучения в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (осенью 2025 года войдет в состав Тюменского государственного университета), в Южно-Уральском государственном аграрном университете, а также в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства по специальностям ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, зоотехния и агроинженерия.

"Студентам по целевому направлению мы предлагаем оплачиваемую практику, обучение на производстве, наставничество, а для иногородних – компенсацию платы за жилье. Чтобы заключить договор, абитуриенту необходимо подать электронную заявку на портале Госуслуги", - отметила начальник отдела по подбору и развитию персонала "ПРОДО Тюменский бройлер" Марина Ходова.

В высших и средних образовательных учреждениях Тюменской области продолжается приемная кампания. В пользу выбора профессий, связанных с сельским хозяйством, говорит и тот факт, что по данным Департамента АПК, сегодня в агропромышленном комплексе региона насчитывается более 2,5 тысяч вакансий. Специалисты данной сферы очень востребованы, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.