Необычная акция ждет тюменцев в честь празднования Дня города

16:32 20 июля 2025
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Почта России совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень" запускают масштабную открыточную кампанию, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Праздничное мероприятие развернется сразу на двух площадках города: площади 400-летия Тюмени и в Гилевской роще. Специально оборудованные пункты отправки открыток начнут работу в 12 часов. Каждый желающий сможет совершенно бесплатно отправить красочное послание в любой уголок страны.

Особая коллекция этого года включает четыре уникальных дизайна открыток, на которых

запечатлены самые знаковые достопримечательности и культурные символы Тюмени. Кроме того, отправители получат возможность украсить свои послания эксклюзивными

художественными штемпелями, - сообщает Тюменская линия.

"В эпоху цифровых технологий рукописная открытка становится настоящим произведением

искусства. Такие послания хранят тепло человеческих рук и могут стать семейной реликвией или предметом коллекционирования", – подчеркнула врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.

Теги: День города , Почта России
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