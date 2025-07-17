В президентском "Времени героев" новый тюменец

В инициированной президентом Владимиром Путиным программе "Время героев" новый участник от Тюменской области: Евгений Кочергин – капитан, кадровый военный, кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу", сообщил губернатор Александр Моор.

"С Евгением встретились впервые, общались больше часа. Он отважно сражался на СВО, за что и был удостоен высоких государственных наград. В одном из боёв вывел свою группу из-под огня, прикрывал отход боевых товарищей, пострадал сам. После тяжелого ранения перешел на преподавательскую работу. Обучал курсантов в родном ТВВИКУ", - сообщил Моор.

В рамках программы "Время героев" Кочергин начнёт новый этап жизни – в гражданской сфере. Важно, чтобы боевой офицер мог применить свой опыт и лидерские качества уже в мирном труде. Буду его наставником. Участник первого потока президентской программы – Виктор Квасов – уже работает замдиректора депаратамента спрорта Тюменской области.

"Поддержка участников СВО – системная задача. В Тюменской области мы запустили региональный проект "Боевой кадровый резерв". Наш общий долг – дать возможность ветеранам продолжать служить Родине", - подчеркнул губернатор.