Тюменская область готовится к выборам депутатов в муниципалитетах

Подготовка к единому дню голосования в Тюменской области идет по плану, об этом губернатор Александр Моор сообщил на совещании с полпредом Президента России в УрФО Артёмом Жогой.

"В нашем регионе пройдут выборы в муниципальные думы Тобольска, Ишима и еще 21 муниципального округа, а также дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы по двум одномандатным округам. На депутатские мандаты претендует 941 кандидат. В списки избирателей включены 570 тысяч человек. В регионе будут действовать 722 избирательных участка. Досрочное голосование на отдаленных или труднодоступных территориях стартует 6 сентября", - сообщил Моор.

Власти региона принимают все меры для обеспечения безопасности жителей региона в период подготовки и проведения выборов.