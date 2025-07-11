В Вагайском округе утонули мужчина и женщина, следователи выясняют причины трагедии

Следователи Тобольска проводитяь доследственные проверки по фактам гибели 44-летнего мужчины и 62-летней женщины в результате утопления в водоемах Вагайского округа, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

10 июля в озере у деревни Араксул обнаружено тело мужчины, который отправился на рыбалку вместе с другом. Он упал в воду и не смог выбраться на берег. Погибшего из воды достали другие рыбаки. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В реке Вагай обнаружено тело 62-летней жительницы села Вагай. Предварительно, женщина упала в воду и не смогла выбраться. Тело погибшей было извлечено из воды в ходе поисково-спасательных мероприятий. Каких-либо внешних телесных повреждений на теле не обнаружено.