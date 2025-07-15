Хозяин агрессивной собаки выплатит 50 тысяч рублей ребенку за страдания от укусов

Десятилетнюю девочку в Большом Сорокино в мае этого года у ограды одного из домов по улице Чапаева покусала собака, после жалобы родителей ребенка в прокуратуру и обращения в суд хозяина животного обязали компенсировать причиненный вред.

"В результате укуса собаки несовершеннолетняя была сильно испугана, обратилась за медицинской помощью, испытала физические и нравственные страдания, боль, эмоциональное потрясение. Учитывая требования разумности и справедливости, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. С владельца собаки взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда девочке, а также государственная пошлина в размере 3 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы судов ТО.